Минфин утвердил стратегию развития «ПриватБанка»

Согласно указанным в Стратегии показателям в 2022 году «ПриватБанк» планирует получить 8,4 млрд гривень чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала.

Министерство финансов утвердило стратегию развития государственного «ПриватБанка» до 2022 года, которая ранее была одобрена независимым Набсоветом финучреждения.

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Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, документ предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

"Мы считаем, что практическая имплементация положений стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый Наблюдательный совет банка", - отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Согласно указанным в Стратегии показателям, в 2022 году «ПриватБанк» планирует получить 8,4 млрд гривень чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривень, без учета средств, которые «ПриватБанк» намерен вернуть через суды.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию для государственных банков, которая предусматривает полную приватизацию «ПриватБанка» и «Укргазбанка», а также вхождение в капитал «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» международных инвесторов.