Российская платежная система обходит санкции Украины через Британию - росСМИ

Согласно данным издания, переводы в Украину из РФ можно провести только в евро, а выдачей средств занимается британская платежная система CEL.INT.

Российская платежная система «Юнистрим» продолжает предоставлять услуги денежных переводов в Украину с помощью британской CEL.INT.

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Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Согласно данным издания, переводы в Украину из РФ можно провести только в евро, а выдачей средств занимается британская платежная система CEL.INT.

Как сообщили в колл-центре организации, у нее заключены договоры с украинскими банками, и в результате деньги, отправленные из России через «Юнистрим», выдаются в украинских «Ощадбанке», «Юнексбанке», «Аккордбанке», а также в Credit Optima Bank и IBox Bank. По крайне мере до 20 июня переводы из РФ в Украину можно было провести прямо с сайта «Юнистрима», сейчас такая возможность пропала, отмечает издание.

При этом в пресс-службе «Юнистрима» заверили, что «система не представлена в Украине и не имеет договоров с выплачивающими украинскими банками». «Система денежных переводов неуклонно исполняет законодательство РФ, а также тех стран, в которых она представлена»,- отметили там.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что предупреждали платежные системы о "недопустимости сотрудничества с платежными системами, в отношении которых Украина применила санкции, а также взаимодействия с ними через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции". Регулятор заявил, что во всех подобных случаях будет принимать "адекватные меры воздействия, как это было в случае с TYME".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 15 июня сообщил об отмене регистрации международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является финансовая компания "ОМП-2013".

По информации регулятора, компания сотрудничала с запрещенной в Украине российской платежной системой, что несет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

В ответ система TYME назвала решение регулятора «чрезмерным», не соглашаясь с обвинениями в сотрудничестве с платежными системами Российской Федерации.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряда российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).