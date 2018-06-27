Гройсман назвал миллиардную цену очищения банковской системы Украины

Премьер сообщил, что очищение банковской системы стоило Украине 4,5 миллиарда евро.

Очищение банковской системы Украины стоило стране 4,5 миллиарда евро на фоне больших долговых выплат и военных затрат.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.

"Мы провели очищение банковской системы, и это стоило нам 4,5 миллиарда евро. В ближайшие пять лет нам нужно вернуть 33 миллиарда долларов", - сказал он.

Премьер отметил, что обслуживание государственного долга, в большей части сформированного в 2007-2013 годах, обходится стране в 5 миллиардов долларов в год, что практически соответствует затратам на оборону.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 миллиардов гривень возмещения по вкладам.

В управлении фонда находятся активы обанкротившихся банков на более чем 500 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость более чем в пять раз ниже по причине низкого качества этих активов.

Ранее Гройсман заявлял, что главной экономической проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 миллиардов долларов, из которых 46 миллиардов долларов было привлечено в 2007-2014 годах.

В марте Украина выплатила 1,4 миллиарда долларов внешнего долга.

По словам премьера, Украине необходима внешняя финансовая поддержка для снижения долговой нагрузки.