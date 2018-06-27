ЕС предоставил Украине с 2014 года наибольшую финпомощь в своей истории – Могерини

Могерини отметила, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является наиболее амбициозным соглашением, которое ЕС когда-либо подписал со страной-партнером.

Европейский Союз, начиная с 2014 года, предоставил Украине наибольший пакет финансовой поддержки для стран вне ЕС за всю свою историю в размере более 13 млрд евро.

Читайте такжеУкраине осталось выполнить одно условие МВФ для получения кредита - пересмотреть цены на газ

Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

«С 2014 года Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в какую-либо страну мира (вне стран ЕС – УНИАН). Мы составили наибольший пакет поддержки в нашей истории - это более 13 млрд евро», - сказала она.

Могерини отметила, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является наиболее амбициозным соглашением, которое ЕС когда-либо подписал со страной-партнером.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Европейский совет окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.