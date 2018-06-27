Суд окончательно отказал сыну Януковича во взыскании с НБУ 1,6 миллиарда за банкротство его банка

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития» 21 декабря 2014 года.

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу владельца ликвидируемого «Всеукраинского банка развития» Александра Януковича – сына экс-президента Украины Виктора Януковича на решения предыдущих инстанций об отказе ему в возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн.

Читайте такжеСо счетов компаний Януковича-младшего сняли арест

Об этом говорится в постановлении суда в едином реестре судебных решений.

"Коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений, поскольку доводы кассационной жалобы выводов суда не опровергают… Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в документе.

Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что истцом не подтверждено надлежащими доказательствами противоправные действия со стороны Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск к Национальному банку о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн Александру Януковичу, в марте 2018 года аналогичное решение принял и Апелляционный суд.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития» 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.