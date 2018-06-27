Государственный «Укрэксимбанк» перечислил в бюджет 588 миллионов гривень

«Укрэксимбанк» в 2017 году получил прибыль в размере 784 млн грн.

Государственный «Укрэксимбанк» направил в государственный бюджет Украины часть чистой прибыли в размере 588 млн гривень на выплату дивидендов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«По результатам деятельности в 2017 году АО «Укрэксимбанк» получил прибыль в размере 784 млн грн и перечислил в государственный бюджет Украины часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в размере 588 млн гривен», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Отчисление дивидендов банком осуществлено в соответствии со ст. 11 закона "Об управлении объектами государственной собственности" и постановлением Кабинета министров от 28 февраля 2018 года №139 "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства". Для "Укрэксимбанка" этот норматив составляет 75% чистой прибыли, полученной за 2017 год.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.