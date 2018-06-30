Баланс недели: прощание с копейкой, европейские деньги на украинские реформы и бюджет в дефиците

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Уходящая неделя стала последней неделей выпуска Нацбанком в обращение монет мелких номиналов. Во вторник представители регулятора напомнили о принятом в марте текущего года решении, вступающем в силу с 1 июля.

«Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, веденные в обращение ранее, и далее будут использоваться как средство платежа. Национальный банк не будет изымать их из обращения», - успокоил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, предупреждая желания граждан разбивать копилки и избавляться от мелочи.

Нацбанк объяснил свое решение тем, что покупательная способность национальной валюты с момента введения ее в обращение вследствие экономических кризисов снизилась в 14 раз. К примеру, по сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты в 1 гривню на сегодня составляет около 7 прежних копеек. В то же время, как подчеркнули в НБУ, среднедневная заработная плата украинца за этот период выросла более чем в 50 раз, а избранная регулятором политика инфляционного таргетирования позволяет эффективно сохранять покупательную способность гривни.

По задумке НБУ, мелкие монеты постепенно исчезнут из оборота сами по себе, так как новые выпускаться не будут. Одновременно для удобства расчетов за наличные с 1 июля вводятся правила округления общей суммы покупки по чеку: в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек. При безналичных расчетах сумма покупки округляться не будет, также, как и при наличии необходимой мелочи у продавца и покупателя.

Нацбанк проводил обсуждение правил округления с ноября прошлого года, однако накануне вступления решения в силу у бизнеса возникли вопросы относительно его реализации, в частности, о ведении кассовой и бухгалтерской документации. «Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает данную инициативу. В то же время, мы обращаемся к Национальному банку, Министерству финансов и Государственной фискальной службе с просьбой не применять штрафные санкции за нарушение кассовой дисциплины в связи с отсутствием разъяснения», - говорится в обращении ассоциации.

Таким образом, в ближайшие дни украинцев может ждать непродолжительный хаос на кассах супермаркетов и в бухгалтериях, пока все не привыкнут к новым правилам округления, либо пока во избежание мороки ритейлеры не подкорректируют цены, чтобы избежать проблем.

Реформы за деньги ЕС

На уходящей неделе украинская делегация во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом отправилась с рабочим визитом в Королевство Дания для участия в международной конференции по вопросам реформ в нашей стране. В ходе визита премьер обсудил украинские реформы и общие позиции в противодействии российской агрессии, в частности, вопрос строительства путинской Россией очередного газопровода в обход нашей страны - «Северного потока-2». Глава правительства Дании Ларс Люкке Расмуссен высказал поддержку Украине, заявив, что это вопрос должен быть вынесен на общеевропейский уровень.

«Этот проект имеет геополитические последствия, и одна Дания не может эту проблему решить. Я провел законодательные инициативы в парламенте, которые позволят нам дополнить оценку нашей международной политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта», - пообещал Расмуссен.

Судя по всему, украинские реформы получили позитивную оценку датских партнеров, поскольку в течение следующих пяти лет Дания выделит Украине 530 миллионов крон (2,2 миллиарда гривен) на поддержку трансформации, включая эффективное государственное управление, защиту прав человека и устойчивый экономический рост.

К слову, на минувшей неделе Совет Евросоюза окончательно одобрил новую программу макрофинансовой помощи Украине в размере один миллиард евро. Среди необходимых условий получения этого кредита - сохранение многопартийной парламентской системы, соблюдение верховенства права, гарантии соблюдения прав человека, создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, запуск автоматической системы проверки электронных деклараций и открытие для аудита реестра конечных собственников бизнеса.

В ходе конференции в Копенгагене Гройсман предложил международным партнерам создать группу высокого уровня для предоставления новых инструментов поддержки Украины для обеспечения устойчивого роста, прогнозируемости и успешности.

«Мы провели очищение банковской системы, и это стоило нам 4,5 миллиарда евро. В ближайшие пять лет нам нужно вернуть 33 миллиарда долларов», - сказал он.

Глава правительства заверил, что Украина готова к проведению реформ, принятию качественных решений и обеспечению инклюзивного роста, однако обслуживание госдолга, в большей части сформированного в 2007-2013 годах, обходится стране в пять миллиардов долларов в год, что практически соответствует затратам на оборону.

Гройсман также заявил, что для экономической стабильности Украины очень важное значение имеет погашение российским «Газпромом» 2,5 млрд долл. долга в рамках решения Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза».

«Что касается выхода на рыночные механизмы (ценообразования на газ для населения - УНИАН) - мы сегодня в дискуссии с Международным валютным фондом. Но для Украины очень важное имеет значение, когда Российская Федерация выполнит решение Стокгольмского арбитража и вернет нам 2,5 миллиарда долларов. Эти две вещи (освобождение Россией украинских политических заключенных и выполнение решения Стокгольмского арбитража - УНИАН) имеют очень важное значение: первая - для нашей демократии, вторая - для экономической стабильности», - сказал премьер.

Следующая, Третья международная конференция по вопросам реформ в Украине, состоится в Канаде. Гройсман выразил благодарность Канаде за эту инициативу и отметил, что во время подготовки к следующей конференции наша страна сможет представить план, который будет рассчитан на долгосрочную перспективу изменений.

Дырявый бюджет

Деньги европейских партнеров придутся как нельзя кстати украинской казне. Согласно обнародованной на уходящей неделе статистике, государственный бюджет Украины за январь-май 2018 года выполнен с дефицитом 9,2 миллиарда гривен против 26,5 миллиарда гривен профицита годом ранее.

Глава украинского Минфина Оксана Маркарова пока не видит оснований для секвестра госбюджета, заявляя о наличии четких трендов, что ситуация выровняется и бюджет будет выполнен. Также она считает, что Украине не угрожает дефолт, поскольку правительство даже не рассматривает сценарий прекращения сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.

В то же время, по ранее озвученным оценкам Национального банка, риски превышения дефицита госбюджета Украины в 2018 году над запланированным и соответствующим требованиям программы сотрудничества с МВФ уровнем в 2,5% ВВП есть, и они существенные. Также в НБУ предупреждали, что для выполнения обязательств перед ключевым кредитором, дабы продолжить программу сотрудничества, остается не так много времени.

Как неоднократно признавали представители украинских властей, нашей стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ для обеспечения макроэкономической стабильности, прежде всего, стабильности гривни. На межбанковском валютном рынке уже есть некоторые признаки беспокойства - Нацбанк в июне возобновил продажу валюты после двухмесячного перерыва. Пока показатель покупки превышает ее продажу – на 12,5 миллиона долларов с начала июня и на 1,3 миллиарда долларов - с начала года, однако факт превышения спроса на валюту над ее предложением налицо.

Кстати, Украина выполнила не все обязательства для продолжения сотрудничества с МВФ – вопрос пересмотра цены на газ для населения остается открытым. Как заявил на уходящей неделе глава совета НБУ Богдан Данилишин, сейчас над этим интенсивно работают группы экспертов из Украины и Фонда. Прибытие очередной миссии МВФ, по его прогнозу, стоит ожидать к осени.

Цена газа - не единственная загвоздка. Как следует из последнего заявления директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, помимо принятых законов о Высшем антикоррупционном суде важно, чтобы этот суд рассматривал все отнесенные к его юрисдикции дела, что требует корректировки недавно принятого документа. Кроме того, по ее словам, после пересмотра цены на газ необходимо внести коррективы в бюджет.

По сути, ближайшие дни станут решающими для продолжения текущей программы сотрудничества с МВФ. С 14 июля начнутся длительные летние парламентские каникулы и изменения в законодательство будут отложены на осень. А этот сезон в условиях приближения президентских и парламентских выборов, как не трудно предположить, будет очень непредсказуемым.

Ольга Гордиенко