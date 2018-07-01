В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии

Прожиточный минимум в Украине увеличился на 77 гривень.

С сегодняшнего дня, 1 июля, прожиточный минимум в Украине вырос на 77 грн и составляет 1777 гривень на одного человека.

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Согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривень, для детей в возрасте от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривни - до 1944 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн, для лиц, утративших трудоспособность увеличился на 62 грн – до 1435 грн.

В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии.

По данным Министерства социальной политики, повышение пенсий получат 700 тыс. пенсионеров, получающих минимальную пенсию. Напомним, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 грн, соответственно пенсии таким гражданам будут увеличены с 1373 грн до 1435 грн.

Надбавку также получат пенсионеры, получающие более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн.

Следующий перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов будет проведен в декабре этого года.

Справка УНИАН. Закон о госбюджете Украины устанавливает в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривень, с 1 июля - 1777 гривень, с 1 декабря - 1853 гривни, а для основных социальных и демографических групп населения: детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривны, с 1 июля - 1559 гривень, с 1 декабря - 1626 гривень; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривень, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 гривень; трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривни, с 1 июля - 1841 гривня, с 1 декабря - 1921 гривня; лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривень, с 1 декабря - 1497 гривень.