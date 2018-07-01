Украинцев с сегодняшнего дня ждет округление суммы в чеках: как это будет выглядеть (инфографика)

В Украине прекращают выпуск монет мелких номиналов.

Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

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При этом, как подчеркнули в НБУ, округление не будет применяться при безналичных расчетах и будет касаться только общей суммы покупки в чеке или ином документе.

По информации Нацбанка, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в обращение ранее, и далее будут использоваться как средство платежа. Регулятор не будет изымать их из обращения.

В НБУ напомнили, что решение о прекращении чеканки мелких монет с введением правил округления общей суммы покупки при наличных расчетах позволит сократить расходы государства на обеспечение денежного обращения на более чем 90 млн грн в год.

В этой связи предприятия торговли и сферы услуг, применяющие регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов будут указывать в чеках общие суммы до и после округления, которое в рамках законодательства не будет считаться скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг).

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.