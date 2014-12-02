Глава департамента денежно-кредитной политики Нацбанка подала в отставку - источник

Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова подала в отставку, сообщил УНИАН информированный источник в правительственных кругах.

По информации собеседника агентства, Щербакова написала заявление об увольнении, решение по которому пока не принято.

Напомним, Щербакова работает в Национальном банке более 10 лет, в том числе с 2011 года входит в состав правления НБУ.

Возглавляемый ею департамент отвечает за регулирование операций банков на денежно-кредитном рынке, включая регулирование ликвидности банков.

В Национальном банке информацию об отставке Щербаковой не подтвердили, но и не опровергли.

Читайте такжеПрокуратура Киева еще не видела решения суда по Гонтаревой, дело пока не заводилиКак сообщал УНИАН, политическая неопределенность в стране спровоцировала отток вкладов из банков, который за январь-октябрь составил 12,6% по гривневым депозитам и 23,2% – по валютным.

Для поддержки ликвидности банков Нацбанк предоставляет банкам кредиты рефинансирования, объем которых в январе-октябре составил 152,2 млрд грн, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По мнению ряда экспертов, банки используют рефинансирование НБУ для валютных спекуляций, что привело к дестабилизации курса гривни.