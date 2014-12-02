В НБУ заявляют, что Гонтарева не превышала полномочий при продаже валюты банкам

По информации пресс-службы, в Нацбанк не поступали обращения от правоохранительных или судебных органов в отношении действий регулятора или его руководства на валютном рынке.

«Покупка и продажа валюты на межбанке в зависимости от конъюнктуры рынка является прямой профессиональной функцией Нацбанка, при этом все процедуры строго регламентированы», - пояснили в НБУ.

Напомним, во вторник, 2 декабря, в ряде СМИ появилась информация о решении Печерского суда, согласно которому Генпрокуратура обязана начать расследование в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по подозрению в превышении полномочий и манипулировании валютным курсом, что повлекло убытки для страны.

В прокуратуре Киева сообщили, что пока не открывали производств в отношении главы Нацбанка, поскольку решение Печерского суда, о котором сообщается в СМИ, не получено. В то же время, по информации прокуратуры, данное решение суда обжалованию не подлежит, поэтому будет выполнено при получении.

Читайте такжеГлава департамента денежно-кредитной политики Нацбанка подала в отставку - источникКак сообщал УНИАН, внефракционные депутаты Дмитрий Святаш и Валерий Писаренко предлагают Верховной Раде обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко с инициативой внести на рассмотрение парламента предложение об увольнении с поста главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Информация об увольнении главы НБУ периодически появляется в СМИ, что, по мнению регулятора, связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине. Гонтарева неоднократно опровергала информацию о намерении уйти в отставку, подчеркивая, что если президент предложит ей уйти с поста главы НБУ, она сопротивляться не станет.