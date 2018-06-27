НБУ оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" за рисковую деятельность

Также регулятор потребовал замены главы правления банка и ответственного за финансовый мониторинг работника.

Национальный банк Украины в результате проверок банков по вопросам финансового мониторинга в июне оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 миллионов гривень за осуществление рисковой деятельности.

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Как сообщается на сайте НБУ, банк на основании документов, не соответствующих действительности, провел по счетам связанных между собой юридических лиц крупномасштабные (более 7 миллиардов гривень) финансовые операции, содержащие признаки легализации криминальных доходов и фиктивного предпринимательства.

По информации НБУ, эти средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках.

Помимо штрафа, Нацбанк дал банку письменное предупреждение за предоставление недостоверной отчетности, недостатки внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, нарушение требований по идентификации клиентов, ненадлежащее управление рисками и несвоевременное сообщение ответственному работнику банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Кроме того, регулятор потребовал замены главы правления банка и ответственного за финансовый мониторинг работника.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-мае применил штрафные санкции к девяти банкам.