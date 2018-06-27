Платежный баланс Украины вышел в плюс на $266 миллионов

При этом сальдо текущего счета, как и в прошлом году, было близким к нулю.

Платежный баланс Украины в мае сведен с профицитом на уровне 266 миллионов долларов, в том числе сальдо текущего счета, как и в прошлом году, было близким к нулю.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, однако данные по платежному балансу с начала года и сравнительные данные за аналогичный период прошлого года не приводятся.

Отмечается, что в январе-мае дефицит текущего счета расширился до 415 миллионов долларов с 308 миллионов долларов США за аналогичный период прошлого года.

Чистый приток капитала по финансовому счету в мае составил 307 миллионов долларов, поступление прямых иностранных инвестиций - 150 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.