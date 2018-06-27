После выходных в Украине подорожает валюта: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 2 июля: 100 USD – 2632,7494 гривни; 100 EUR – 3058,2017 гривни; 10 RUR – 4,1700 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2632,7494 (27 июня – 2618,9170)

100 EUR – 3058,2017 (27 июня – 3056,7999)

10 RUR – 4,1700 (27 июня – 4,1709)

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Как сообщал УНИАН, 27 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,32/26,36 гривни/доллар.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,53/30,56 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,3275 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 720 сделок на сумму 512,22 миллиона долларов.