Средняя зарплата в Украине выросла до 8725 гривень

Реальная зарплата в мае увеличилась на 14,1%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличилась на 27,6% и составила 8725 гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом по сравнению с апрелем 2018 года средняя зарплата увеличилась на 2,9%.

Реальная заработная плата в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличилась на 14,1%, а по сравнению с апрелем 2018 года – на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень.

Кабинет министров прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.