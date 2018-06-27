В Украине задолженность по зарплате превысила 2,5 миллиарда гривень

При этом долги по зарплате работникам экономически активных предприятий увеличились на 6,5% - до 1,411 миллиарда гривень.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года увеличилась на 3,5% по сравнению с 1 мая 2017 года и составила 2,561 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом задолженность по заработной плате работникам экономически активных предприятий увеличилась на 6,5% и составила 1,411 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 2,368 миллиарда гривень, из которых 1,272 миллиарда гривень приходилось на экономически активные предприятия.