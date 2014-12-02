Доллар в России поднялся выше 54 рублей, евро - выше 67

Курс единой европейской валюты в России достиг 67 руб. Доллар после непродолжительного снижения вновь в ходе сегодняшних торгов преодолел отметку в 54 руб., сообщает РБК.

Отметку в 67 руб. единая европейская валюта преодолела по состоянию на 19:41 мск. К 19:49 мск рубль немного укрепился и курс европейской валюты опустился до 66,831 руб./евро. Это на 4,58% выше уровня сегодняшнего открытия (63,095 руб./евро).

По состоянию на 20:04 мск европейская валюта достигла нового исторического рекорда – в 67,10 руб./евро.

Психологически важный уровень в 67 руб. единой европейской валюте удалось пройти еще накануне. Отметка в 67,2965 руб. была зафиксирована в 14:48 мск 1 декабря. После этого произошло резкое падение валют по отношению к рублю. Тогда эксперты не исключили, что на рынок с интервенцией вышел Центробанк.

Во вторник курс доллара по состоянию на 19:55 мск составлял 53,9505 руб./долл. Это на 5,33% выше уровня открытия торгов, когда доллар стоил 50,924 руб. К 20:08 мск курс доллара вновь преодолел отметку в 54 руб. и добрался до уровня 54,057 руб./долл.

Официальные курс доллара, установленный Банком России с 3 декабря, составляет 50,7678 руб./долл., а официальный курс единой европейской валюты – 63,2414 руб./евро.

Читайте такжеРубль снова падает из-за неутешительных перспектив российской экономикиРанее начальник дилингового центра "Металлинвестбанка" Сергей Романчук заявил, что происходит «ужасающий отток капитала, валюта утекает различными каналами на Запад». «В условиях, когда на рынке нет маркет-мейкера и игроки не готовы брать на себя валютные риски, достаточно небольшого дисбаланса, чтобы образовался устойчивый тренд к дальнейшему ослаблению рубля», – считает аналитик.

При этом он отметил, что накануне был продан большой объем валюты, вследствие чего у игроков рынка возникло предположение, что мегарегулятор провел интервенции. При этом ЦБ это оставил без комментариев. «Это также не прибавило участникам рынка уверенности. Ведь если ЦБ играет втемную, то, значит, возможно все», – продолжил он.

Говоря о торгах во вторник, Романчук ранее заявлял, что Центробанк не вмешивался в ход торгов. По прогнозу аналитика, в ближайшее время курс рубля будет волатильным. «Никто из игроков не стремится играть на валюте, и «лонги», и «шорты» несут одинаковые риски, потому что ЦБ в любой момент легко может уронить курс доллара на несколько рублей. Бизнес просто скупает валюту. И это уже приняло масштабный характер: фактически начинается долларизация экономики страны», – заключил он.