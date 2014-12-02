Яценюк подчеркнул, что ВР должна принять "чрезвычайно жесткий" бюджет на 2015 год

Принятие чрезвычайно жесткого бюджета на 2015 год наряду с изменением в налоговое законодательство и бюджетный кодекс является приоритетной задачей правительства и парламента до конца текущего года, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Первая задача - принятие нового Бюджетного кодекса, который предусматривает передачу некоторых полномочий правительства на места. Второе - принятие изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение количества налогов и изменение базы налогообложения, – сказал Яценюк. - Третья задача – уменьшение единого созвзноса и введение прогрессивной шкалы налогообложения. И четвертое задание, которые вытекает их предыдущих – принятие закона о государственном бюджете – чрезвычайно жестком, с уменьшением расходов по всем возможным статьям».

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Яценюк подчеркнул, что 2015 год будет сложнее нынешнего, поскольку экономика имеет временной лаг. «То, что происходит на Донбассе - слишком дорого обходится Украине. В первую очередь это то, что невозможно вернуть – жизни людей. Что касается экономики – то в течение 6 месяцев мы еще будем ощущать «минусовую» тенденцию», - сказал Яценюк.

В то же время, он подчеркнул, что, несмотря на потерю контроля над территорией АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, несмотря на уничтожение инфраструктуры и шахт на востоке страны, на падение промпроизводства и ВВП, Украина собрала на 5% больше налогов, чем в прошлом году.

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«По состоянию на сегодня за счет повышения налогов на наиболее доходные виды бизнеса, за счет налогообложения пассивных доходов, изменения администрирования налогов и сборов и легализации и детенизации доходов при импорте нефтепродуктов, в том числе, мы собрали на 5% налогов больше, чем в прошлом году. Да, мы не дотянули до показателей, которые определяли для себя, но это «плюс» 5%. Мы будем и дальше идти по этому пути. Те, кто зарабатывает много, будут платить много, те, кому нужна помощь – получат ее. Принцип справедливости – базовый принцип работы правительства», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что, несмотря на все проблемы, фундамент в стране есть, и теперь ответственность власти – «выстроить страну». «Мы готовы к самым радикальным и жестким изменениям, которые нужны стране», - заявил Яценюк.