Вкладчикам проблемного «VAB Банка» могут выплатить более 7 миллиардов гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам неплатежеспособного «VAB Банка»

в 7,116 млрд грн, что составляет 70,8% средств физлиц в банке, а вкладчикам неплатежеспособного CityCommerce Bank в 2,001 млрд грн, или 85% средств физлиц в банке.

Об этом говорится в отчетности, размещенной на сайте фонда.

Также сообщается, что фонд ищет инвесторов для выведения банков с рынка. К участию в покупке активов и передаче обязательств допускаются исключительно банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 ноября 2014 года составил 10,868 млрд грн. Правительство в ноябре профинансировало Фонд гарантирования вкладов физлиц на 7,5 млрд грн в рамках принятого решения о финансовой поддержке фонда на 10,1 млрд грн. С начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 31 банк, и следом Фонд гарантирования ввел в них временную администрацию.

Читайте такжеВ Киеве вкладчики VAB Банка перекрыли движение по улице Грушевского (фото)Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию в «VAB Банк» и CityCommerce Bank на основании решения Национального банка Украины о признании этих банков неплатежеспособными.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).

CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по размеру активов. По информации НБУ, собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».