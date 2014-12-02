Украина в этом году получила $9 млрд финансовой помощи и выплатила $14 млрд долга

Украина в 2014 году получила 9 млрд долл. внешней финансовой помощи в рамках восстановления сотрудничества с международными финансовыми организациями, при этом выплатила долговых платежей на сумму 14 млрд долл., заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

«Мы восстановили сотрудничество с МФВ, Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и ЕБРР. В целом Украина получила по состоянию на сегодня разного вида международной финансовой помощи в объеме 9 млрд долл. США, – сказал Яценюк. - А теперь, сколько мы выплатили долгов, которые не мы плодили с учетом погашения долгов за газ и задолженности НАК «Нафтогаз Украины» и всех внешних выплат? Общий объем средств, которые выплатила Украины – 14 млрд долл. при полученных 9 млрд долл.».

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Яценюк подчеркнул, что правительство и далее будет сотрудничать с иностранными кредиторами. «В 2015 году ожидать притока иностранных инвестиций вряд ли возможно. Поэтому основа – средства иностранных финансовых организаций, которые, например, как вчера, подписали контракт на 150 млн евро на реконструкцию украинской ГТС», - сказал глава правительства.

Он напомнил, что 2 месяца назад парламент принял правительственный законопроект о модернизации украинской ГТС, позволяющий привлекать инвесторов и создать значительную конкуренцию российскому проекту по строительству газопровода «Южный поток». «Южный поток» остановлен. Но что касается дальнейшей работы – деньги просто так никто давать не будет. И оценка наших кредиторов в жесткости и правильности реформ, проведенных Украиной, - это хорошая оценка, но это не означает, что мы должны останавливаться. Дальше будет сложнее», - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что перед новым правительством стоят непростые задачи, потому что страна устала от войны – от торговой войны с Россией, от российской военной агрессии, от политической войны. «Стране нужны реформы и радикальные изменения», - подчеркнул Яценюк, напомнив, что ключевой реформой восьми месяцев стало переформатирование государственных финансов. «В бюджетной сфере – на 2 млрд грн сокращены затраты госбюджета на содержание государственного аппарата. В новом законе о госбюджете, который должен быть принят до конца года, будет дальнейшее сокращение расходов на госаппарат. Второе: правительство приняло решение об оптимизации социальных расходов на 4,5 млрд грн. И я заявляю, что в следующем году нам надо будет идти по пути оптимизации социальных расходов. Третье: правительство приняло решение об увеличении финансирования на 19 млрд грн расходов на оборону и национальную безопасность. Мы и дальше должны финансировать расходы на нацоборону и безопасность», - подчеркнул глава правительства.

Отдельно Яценюк прокомментировал вопрос управления государственным долгом.

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«По состоянию на прошлый год внешний долг в долларах США составлял 73,1 млрд долл. США. На сегодня внешний долг государства – 72,9 млрд долл. США, – сказал Яценюк. - Из-за падения валютного курса, который является вызовом и связан, в первую очередь, с военной агрессией и нестабильностью и очевидным поведением внутренних и внешних инвесторов, гривневая задолженность имеет несколько иные цифры. Но это тот вызов, который мы вместе с Нацбанком должны принять и сделать все необходимое, чтобы стабилизировать как валютно-обменный курс, так и банковский сектор».

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами страны – Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

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Кроме того, в апреле текущего года Евросоюз задекларировал готовность увеличить размер помощи для Украины с ранее утвержденных 610 млн евро на 1 млрд евро – до 1,6 млрд евро. Всего пакет помощи Украине от ЕС предполагал 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.