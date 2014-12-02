Гривня на межбанке упала до 15,51 за доллар

Во вторник, 2 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установилась на уровне 15,16/15,51 против 15,05/15,42 на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили не активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,82/19,26, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,28/0,29.

Читайте такжеДоллар в России поднялся выше 54 рублей, евро - выше 67 По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,2358 грн/долл., к этому часу было заключено 203 соглашения на 215,48 млн долл.