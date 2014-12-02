Кабмин 20 декабря подаст в ВР проект госбюджета на 2015 год – глава Минфина

Правительство 20 декабря подаст в парламент проект госбюджета на 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге новоназначенный министр финансов Украины Наталия Яресько.

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На вопрос журналистов, когда будет подготовлен и подан проект бюджета на следующий год, она ответила: “Премьер-министр сегодня сказал, что мы намерены подать 20 декабря”.

Справка УНИАН. Яресько - американка украинского происхождения - является одним из соучредителей компании Horizon Capital и работает ее главным исполнительным директором. В то же время Яресько является президентом и главным исполнительным директором Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), занимая эту должность с февраля 2001 года. До прихода в WNISEF Яресько работала в Государственном департаменте США. В 1992-1995 гг. она возглавляла экономический отдел Посольства США в Украине. До работы в Посольстве США в Украине Яресько занимала ряд должностей в экономическом подразделении Государственного департамента США в Вашингтоне.

По данным пресс-службы президента Украины, Яресько более 20 лет работает в Украине над привлечением и управлением иностранными инвестициями. Пользуется доверием как в украинской бизнес-среде, так и у международных инвесторов.

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Яресько получила степень магистра в сфере государственной политики в Harvard University Kennedy School of Government.

Президент сегодня подписал указ о принятии Яресько в гражданство Украины.