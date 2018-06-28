Philipp Plein, Gucci и Versace: в порту Одессы задержали партию контрафактной обуви (фото)
В Одесском морском порту обнаружено и изъято более 5,7 тыс. пар контрафактной обуви, ввезенной под видом детской обуви марки «Канарейка».
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Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции в области, вечером 27 июня спецоперацию провели оперативники областного Управления защиты экономики и сотрудники Одесской таможни ГФС в рамках исполнения постановления Кабинета министров Украины № 479 от 20 июня «О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей».
«В управление защиты экономики поступила оперативная информация о незаконном перемещении товара одним из предприятий-импортеров через Одесский порт, о чем была сразу поставлена в известность таможня», - сообщил представитель.
После этого в порту был проверен прибывший товар и установлено, что под видом детской обуви марки «Канарейка» в Украину завезена контрафактная обувь с маркировкой под известные мировые бренды: Philipp Plein, Gucci, Versace.
В настоящее время решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил с целью привлечения должностных лиц предприятия-импортера к ответственности.
Всего обнаружено и изъято 715 коробок (5720 пар обуви).
Как уточнил представитель, факт нарушения таможенных правил состоит в занижении таможенной стоимости, уменьшении веса и предоставления недостоверных сведений о партии товара. Кроме того, злоумышленники скрыли факт перемещения через государственную границу товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности.