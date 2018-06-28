Walmart, Chanel и BMW: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира

Walmart, Samsung, Koch Industries, Hermes и другие создали одни из самых больших состояний, которые когда-либо передавались между поколениями.

Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 25 самых богатых семей мира.

Первое место заняла семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в 151,5 млрд. долларов. Walmart имеет по всему миру более чем 12 тыс. магазинов.

На втором месте семья Кохов (94,8 млрд.). Их фирма занимается добычей нефти. Третье место заняла семья Марс, которая владеет 89,7 миллиарда. Они известны батончиками Milky Way, Mars и M & Ms.

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Среди известных представителей рейтинга также французский дом моды Hermes (5 место), Chanel (6), автопроизводитель BMW (8), Samsung (16) и Ferrero (25).

Рейтинг не учитывал тех, кто стал миллиардером в первом поколении, и тех, кто контролирует все финансы единолично. Не учитывались также семьи, состояние которых связано с государством. В целом все семьи рейтинге контролируют 1,1 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая Опра Уинфри вошла в список 500 самых богатых людей в мире.