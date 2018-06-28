В Евросоюзе хотят ужесточить контроль за оборотом средств

Любой гражданин, который въезжает в ЕС или выезжает из ЕС и имеет наличные средства на сумму 10 тысяч евро или больше, обязан декларировать их таможенным органам.

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал сделку по ввозу и вывозу наличных средств.

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Как сообщает пресс-служба Совет ЕС, ожидается, что после этой сделки по модернизации Положения о контроле наличности будет легче выявлять в Европе финансирование терроризма, отмывание денег и другие преступные действия, передает Радио Свобода.

Любой гражданин, который въезжает в ЕС или выезжает из ЕС и имеет наличные средства на сумму 10 тысяч евро или больше, обязан декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличность при себе, в багаже или транспортных средствах.

Понятие денежных средств было расширеон, чтобы охватывать не только банкноты, но и другие инструменты или высоколиквидные товары, такие как чеки, карты и золото.

Нормы относительно декларирования средств действуют с 2007 года, но обязанность декларирования может распространиться на золото и платежные карты.

Новые правила вступят в силу после утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом, а также публикации в Официальном журнале ЕС.