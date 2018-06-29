Криптовалюта биткоин снова торгуется ниже $6 тысяч

Сегодня утром биткоин дешевел на 4,28%, до 5,853 тысячи долларов.

Цена биткоина в пятницу снижается, снова оказавшись ниже отметки в шесть тысяч долларов, достигнутой неделей ранее, свидетельствуют данные торгов.

Читайте такжеБанк международных расчетов: цифровые деньги могут привести к остановке интернета

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, сегодня утром биткоин дешевел на 4,28%, до 5,853 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в стоимости на 4,59%, до 5,82 тысячи долларов, сообщает Прайм.

Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 4,53%, до 414,73 доллара, Ripple — на 4,7%, до 0,44 доллара, Bitcoin Cash — на 7,5%, до 655,24 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 233,7 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,8% всего рынка криптовалют.

В пятницу биткоин снова оказался ниже отметки в 6 тысяч долларов. Ровно неделей ранее криптовалюта опустилась ниже этого уровня впервые с ноября 2017 года, а в течение всей текущей недели стабильно составляла 6,1-6,2 тысячи долларов.

В четверг стало известно, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb пересмотрела ущерб от взлома хакерами, произошедшего ранее в июне, с 35 миллиардов южнокорейских вон (около 30 миллионов долларов) до 19 миллиардов южнокорейских вон (около 17 миллионов долларов). По оценке портала CoinMarketCap, на момент взлома криптобиржа Bithumb находится на шестом месте среди мировых криптобирж по суточному объему торгов, однако теперь она находится на 13-ом месте.