Министра экономразвития России отчитали за «излишне пессимистичные» прогнозы

Министру РФ Алексею Улюкаеву сделали предупреждение за несвоевременность публикации чернового варианта макропрогноза, который оказался излишне пессимистичным, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в администрации президента и правительстве.

По данным издания, после публикации прогноза Минэкономразвития, не согласованного с Минфином и ЦБ, в отношении руководства министерства могут последовать оргвыводы. Пока глава Минэкономразвития получил негласное предупреждение за нагнетание ситуации от начальства.

Напомним, во вторник Минэкономразвития представило новые макроэкономические прогнозы. В новом сценарии МЭР ухудшило прогноз социально-экономического развития России на 2014–2015 годы. Теперь ведомство ждет, что российская экономика войдет в рецессию уже в I квартале 2015 года.

В новом макропрогнозе ожидается снижение ВВП на 0,8% в 2015 году, в сентябрьском прогнозе речь шла о росте на 1,2%. Одной из основных причин пересмотра макропрогноза стало снижение прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в следующем году со 100 долларов до 80 долларов за баррель.

Также в предыдущей версии прогноза министерство ожидало отмены санкций к середине 2015 года, а теперь исходит из того, что санкции будут действовать до конца 2015-го.

Прогноз по инвестициям в основной капитал в результате сохранения высокой неопределенности из-за политической напряженности также был существенно снижен. Теперь Минэкономразвития ожидает падения инвестиций в 2015 году на 3,5% вместо роста на 2% по сентябрьскому прогнозу.

В сентябрьской редакции макропрогноза министерство предсказывало среднегодовой курс рубля на 2015 год на уровне 37,7 рубля за доллар. Теперь оценка среднегодового курса на 2015 год — 49 рублей за доллар. Оценку среднегодового курса доллара на 2014 год Минэкономразвития пересмотрело с 35,7 рубля до 37,4 рубля.

Читайте такжеДоллар в России поднялся выше 54 рублей, евро - выше 67 Реальный эффективный курс рубля в 2014 году, по прогнозу Минэкономразвития, снизится на 6,8% (прежняя оценка — на 3,5%), в 2015 году — на 13,5% (ранее ожидалось укрепление на 0,4%).

Значительно пересмотрен и прогноз по инфляции в сторону ее повышения как на текущий, так и на следующий год.

В 2014 год министерство ожидает рост цен в России на уровне 9% вместо предыдущего прогноза в 7,5%. При этом в декабре он ожидает, что инфляция будет ниже 1%. Прогноз на 2015 год повышен до 7,5% с 5,5%.

В результате более высокой инфляции Минэкономразвития пересмотрело прогнозы по реальным зарплатам и доходам населения. Теперь министерство ожидает снижения реальной заработной платы в 2015 году на 3,9% вместо роста на 0,5% и снижения реальных доходов населения на 2,8% вместо роста на 0,4%. Пересмотрены и оценки безработицы. В сентябрьском прогнозе среднегодовой показатель в 2014 году ожидался на уровне 5,8%, в 2015-м — 6,1%. В новом варианте прогноз снижен на этот год до 5,5% и одновременно повышен на 2015-й — до 6,4%.

По информации "Известий", заявление Минэкономразвития вызвало нарекания в правительстве и администрации президента. А министру экономического развития уже сделали негласный выговор за несвоевременность обнародования макропрогноза, который к тому же недоработан.

"Глава правительства Дмитрий Медведев уже лично предупредил Улюкаева о том, что подобные шаги носят негативный характер", — сообщил собеседник издания в правительстве, добавив, что в ближайшее время по руководству ведомства могут быть сделаны оргвыводы.