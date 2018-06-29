Американская «дочка» Deutsche Bank единственная в стране провалила стресс-тест

Стресс-тест, который проводит ФРС, призван определить, способен ли банк продолжить кредитование в условиях финансового кризиса.

Американская «дочка» Deutsche Bank провалила второй раунд ежегодного тестирования Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Стресс-тест, который проводит ФРС, призван определить, способен ли банк продолжить кредитование в условиях финансового кризиса. В текущем году в тестировании участвовали 35 банков, и «дочка» Deutsche Bank единственная провалила его.

ФРС отмечает, что у банка выявлены «критические недостатки в практиках управления капиталом», проблемы с прогнозированием доходов и управлением рисками, потери в ключевых сферах бизнеса.

В Deutsche Bank считают, что неудачное прохождение теста не повлияет на действия с капиталом и выплату дивидендов.

Немецкий банк три последних года завершал с убытками. По итогам 2017 года чистый убыток Deutsche Bank составил €512 млн. В настоящее время организация начала выход с американского рынка акций и сокращает присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе.