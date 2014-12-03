В России доллар и евро продолжили рост

На открытии торгов на Московской бирже в среду курсы доллара и евро менялись скачкообразно. Сначала стоимость доллара США понизилась до 53,50 руб., что на 35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов – тогда американская валюта стоила 53,85 руб.

Евро также подешевел до уровня 66,29 руб. на открытии торгов в среду, что на 36 коп. ниже уровня предыдущего дня. На момент закрытия вчерашних торгов евро стоил 66,65 руб.

Однако вскоре рубль начал терять в цене: в 10:10 мск доллар стоил 54,26 руб., евро – 67,00 руб.

По состоянию на 10:30 максимальное значение доллара достигало 54,33 руб., максимальная стоимость евро – 67,12 руб., сообщает РБК.

Читайте такжеМинистра экономразвития России отчитали за «излишне пессимистичные» прогнозыСтоимость нефти марки Brent, актуальной для российского бюджета, на протяжении последних двух дней значительно не менялась. На бирже ICE Futures стоимость фьючерсов Brent с поставкой в январе 2015 года по состоянию на 09:55 мск составляла $70,81 за баррель. На закрытии торгов во вторник Brent стоила 70,54 руб. за баррель.

Официальный курс евро, объявленный Банком России с 3 декабря, составляет 63,24 руб. за 1 евро, сообщает пресс-служба Центробанка. Это на 1 руб. 20 коп. ниже предыдущего показателя, установленного регулятором. Официальный курс доллара США с 3 декабря – 50,76 руб. за 1 доллар, что на 1,04 руб. ниже предыдущего показателя.

Рекордную отметку в 54 руб. американская валюта впервые пробила накануне в 18:20 мск. Отметку в 67 руб. единая европейская валюта преодолела во вторник в 19:41 мск.