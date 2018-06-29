Министр соцполитики о повышении «минималки»: в бюджете пока нет денег

15:35, 29 июня 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

В госбюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет понятно в начале июля этого года.

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Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире Радио Свобода.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

«В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли «в ноль». По итогам июня – мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля», – заявил Рева.

Он пояснил, что повышение «минималки» потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, – таможня и теневая занятость.

«Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются в отношении контрабанды на таможне. На протяжении лета мы будем принимать серьезные меры в отношении «теневой» занятости, относительно тех «рабовладельцев», которые не хотят регистрировать людей», – отметил Рева.

Он добавил, что также надо будет поработать с местными органами власти относительно «справедливого перераспределения доходов от налога на доходы физических лиц», чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

С 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривни.

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году ее возможно повысить до 4200 гривень.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что рост минимальной зарплаты до 4200 гривень во втором квартале этого года не является пределом.

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Теги: #зарплата#госбюджет#минимальная зарплата