S&P понизило прогноз роста ВВП Франции

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's сегодня понизило прогноз роста экономики Франции в 2014 году, а также на два последующих года. Об этом говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

По мнению экспертов агентства, в текущем году ВВП Франции вырастет на 0,4%. В 2015 году рост составит 0,7%, а в 2016 - 1,2%.

Предыдущий прогноз, распространенный в сентябре, предусматривал соответственно показатели в 0,5%, 1,1% и 1,5%.

Агентство особо отметило, что значительное давление на предприятия и частных лиц "оказывает та неопределенность, которая сохраняется относительно уровней налогов в стране".

Читайте такжеВо Франции бьет рекорды число безработных"Замедление роста экономических показателей Франции обусловлено слабой конкурентоспособностью ее продукции, а также низкой рентабельностью ее предприятий", - говорится в комментарии агентства. В то же время его эксперты отмечают, что в два ближайших года "рост ВВП будет зависеть от потребления граждан, которое, однако, находится в состоянии стагнации с 2011 года".

В этой связи агентство указывает и на такие факторы особого беспокойства, как отсутствие признаков возможного повышения спроса на автомобили и застой в строительной сфере. "Обе эти области исторически были двигателем роста ВВП страны", - напоминают в агентстве.

По мнению его экспертов, такие принимаемые французским правительством меры как реформа рынка труда и налогообложения предприятий "потребуют значительного периода времени, прежде чем оказать ощутимое воздействие на экономический рост".