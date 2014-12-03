Крупнейший в России банк ВТБ заявляет о панике в банковской системе страны

Российская банковская система испытывает «некоторую панику» после падения цен на нефть, заявил председатель наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин на форуме Адама Смита в Лондоне. По его словам, свободное плавание рубля и высокие процентные ставки - это «плохая комбинация» для российской экономики, пишут "Ведомости".

Читайте такжеЧастные банки России попросили дать им деньги из Фонда национального благосостояния«Экономисты в течение долгого времени убеждали всех, что с падением цен на нефть мы вступим в сложный социальный и экономический кризис. Поэтому, когда он начался, некоторая паника, в том числе в банковском секторе, стала очевидна», — сказал он. По его мнению, российские банки справятся с этой ситуацией. «Стабилизация произойдет, но, к несчастью для российской банковской системы, скорее всего, на неблагоприятном для нее уровне», — добавил он.

Прибыль российских госбанков снижается из-за западных санкций и ослабления рубля. Крупнейший российский банк Сбербанк в конце ноября ухудшил прогнозы на будущее, а ВТБ сообщил о небольшой прибыли за третий квартал этого года и увеличении расходов на резервы.

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