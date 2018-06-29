Италия хочет возобновить кредитование ЕБРР в России, несмотря на войну против Украины

До этого времени Рим не предлагал никаких конкретных шагов в направлении отмены европейских санкций.

Италия предложила отменить запрет, который не позволяет Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) выдавать кредиты России. Запрет появился после того, как российские войска аннексировали Крым и вторглись на Восток Украины, пишет Financial Times.

В 2014 году акционеры ЕБРР, большинство из которых европейцы, распорядились остановить новые инвестиции в РФ из-за ее агрессивного поведения. Хотя российский рынок был одним из крупнейших получателей кредитов от банка.

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"Италия всегда колебалась относительно санкций Европы против России, но до этого времени она не предлагала никаких конкретных мер по ослаблению давления", - пишет Financial Times.