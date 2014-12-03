Российская валюта ставит новые антирекорды – евро уже почти 68 рублей

Российская валюта на торгах Московской биржи продолжает ставить новые антирекорды к доллару и евро.

По состоянию на 10.45 мск среды курс доллара вырос на 91 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 54,76 рубля, курс евро прибавил 1,15 рубля и достиг отметки 67,8 рубля, сообщает Прайм.

Рубль дешевеет на фоне возобновления слабого снижения нефтяных котировок. Так, по данным на 10.45 мск баррель Brent на торгах интерконтинентальной биржи в Лондоне (ICE) подешевел до 70,5 доллара.

"На валютном рынке ситуация близка к панике, когда любые уровни курсов не отпугивают потенциальных покупателей валюты", - говорит аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В этих условиях рассчитывать на какую-либо обоснованность движений не приходится, поэтому единственным ориентиром для участников рынка, вероятно, останется динамика котировок нефти, добавляет он.

Читайте такжеМинистра экономразвития России отчитали за «излишне пессимистичные» прогнозыПри этом аналитик компании "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин считает, что основное событие, которое может оказать значимое влияние на динамику российской валюты – это выступление президента РФ Владимира Путина перед Советом Федерации. "В своей речи российский лидер неизбежно затронет экономическую тематику в условиях санкций. Мы не исключаем, что из его уст прозвучат слова, которые окажут поддержку российской валюте", - говорит эксперт.