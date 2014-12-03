В Южной Корее продолжают сокращаться золотовалютные резервы

Это на 630 млн долларов меньше, чем в прошлом месяце, сообщили сегодня в Корейском банке, передает Прайм.

Это самый низкий уровень валютных запасов с мая этого года, когда их объем составлял 360,9 млрд долларов.

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Среди основных факторов, приведших к сокращению запасов, эксперты южнокорейского центробанка назвали падение обменного курса евро и британского фунта стерлингов по отношению к доллару соответственно на 1,2 и 1,7 проц. Все это в свою очередь негативно сказывается на стоимости ценных бумаг РК, деноминированных в этих валютах.

Запасы иностранной валюты и золота Южной Кореи хранятся в ценных бумагах и депозитах, резервных позициях Международного валютного фонда, специальных правах заимствования и в золотых слитках.

По объему валютных резервов Южная Корея продолжает оставаться на седьмом месте в мире после Китая, Японии, Швейцарии, России, Тайваня и Бразилии.

Напомним, в мае этого года УНИАН сообщал, что рост золотовалютных резервов Южной Кореи достиг рекорда.