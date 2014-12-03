ЕС на следующей неделе может одобрить дополнительную финансовую помощь Украине

Министры финансов государств Европейского Союза намерены в следующий вторник , 9 декабря, провести специальную встречу по вопросам оказания финансовой помощи Украине – в дополнение к уже утвержденному пакету помощи в 1,6 млрд евро, сообщает The Wall Street Journal.

«Встреча инициирована Германией, которая в 2015 году будет председательствовать в Большой Семерке. Министры оценят финансовое состояние Украины и примут решение о том, какие средства и на каких условиях могут быть предоставлены», - сообщает издание со ссылкой на европейских дипломатов.

При этом The Wall Street Journal напомнил, что уже в ближайшие дни Украина ожидает транш от ЕС в объеме порядка 500 млн евро в рамках выполнения действующего пакета финансовой помощи.

«Для расчета по своим обязательствам в 2015 году Украина уже запросила порядка 2 млрд евро помощи, однако европейские официальные лица назвали эту сумму «слишком большой». В свою очередь, ряд представителей ЕС и МВФ посчитали, что Украине для покрытия всех обязательств потребуется по самым грубым оценкам не менее 15 млрд долл. на период до конца первого квартала 2016 года», - подчеркнули в The Wall Street Journal.

В то же время, по данным издания, оценка в 15 млрд долл. не является окончательной и может измениться по итогам переговоров миссии ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда с новым правительством, назначенным 2 декабря, и в связи с оценкой экономической ситуации. «Украине нужно предпринять ряд срочных мер по стабилизации финансовой ситуации в условиях, когда гривня потеряла более 40% своей стоимости, резервы упали до минимального значения в 12,6 млрд долл. и общее падение экономики составит не менее 7%, - подчеркивает издание. – Кроме того, обеспокоенности добавляет и тот факт, что уже предоставленная помощь не дала каких-либо существенных результатов. И потому европейские финансисты, все еще сохраняющие веру в Украину, будут оговаривать определенные условия, на которых страна сможет получить новые ссуды и гранты».

Читайте такжеКабмин предлагает депутатам увеличить объем госзаимствованийКак сообщал УНИАН, в апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами страны – Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

Кроме того, в апреле текущего года Евросоюз задекларировал готовность увеличить размер помощи для Украины с ранее утвержденных 610 млн евро на 1 млрд евро – до 1,6 млрд евро. Всего пакет помощи Украине от ЕС предполагал 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.

В целом Украина в 2014 году получила 9 млрд долл. внешней финансовой помощи в рамках восстановления сотрудничества с международными финансовыми организациями, при этом выплатила долговых платежей на сумму 14 млрд долл.