Просроченная задолженность россиян по кредитам обновила трехлетний максимум

По последним данным Центробанка РФ - на 1 ноября 2014 года - доля предоставленных гражданам и нерезидентам-физлицам кредитов с просрочкой свыше 90 дней достигла 7,9% (869,9 млрд рублей от общей задолженности в 10,8 трлн рублей), пишут "Известия".

Читайте такжеКрупнейший в России банк ВТБ заявляет о панике в банковской системе страныТаким образом, показатель вернулся на уровень кризиса, аналогичного значения он достигал 1 февраля 2011 года (власти ранее заявляли, что российская экономика вышла из предыдущего кризиса только в течение 2011 года). После этого показатель постепенно снижался, и еще на 1 января 2014 года он был равен 5,8%.

Но к 1 февраля этого года доля кредитов физлицам с просрочкой от 90 дней начала расти и поднялась до 6,1%, на 1 марта — 6,4% и далее, прибавляя 0,1–0,3 процентных пункта, увеличилась до 7,8% на 1 октября 2014 года. В 2008 году максимальный показатель просрочки был равен 4,2%, в острые моменты кризиса — 2009 году и 2010 году — 9,3% и 9,4% соответственно.

Банки, согласно требованиям ЦБ, должны формировать под кредиты с просрочкой от 91 до 180 дней резервы в размере 50% от суммы долга, по ссудам с просрочкой от 181 до 360 дней ― 75%, свыше 360 дней ― 100%. По кредитам с просрочкой до 30 дней ― 2%, от 30 до 90 дней ― 20%. Банк не вправе пускать в оборот резервы. С 1 января по 1 октября 2014 года резервы по ссудам с просрочкой от 90 дней выросли на 55% — с 450,1 млрд рублей до 696,3 млрд рублей.

Как отмечает начальник управления по работе с проблемными активами Бинбанка Николай Вялов, рост просроченной задолженности связан с ухудшением финансового состояния населения, при инфляции, приближающейся в 10%.

"При анализе возникновения просроченной задолженности наиболее частыми причинами стали: задержка заработной платы, снижение дохода и потеря места работы, — говорит Вялов. — В 2014 году количество заемщиков, вышедших на просрочку по причине потери места работы, увеличилось в несколько раз. В целом по России темпы кредитования заметно снижаются (прирост объемов розничного кредитования за 10 месяцев 2014 года составил 12,6%, что почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — 24,3%), соответственно можно прогнозировать увеличение темпов роста просроченной задолженности в 2015 году".

Свой вклад в негативную динамику внесла и девальвация рубля, рубль с начала года подешевел по отношению к евро и доллару более чем в полтора раза.

Старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин указывает, что сейчас просрочка по ипотеке не превышает 2%. Если этот показатель будет стремительно расти, это будет веский сигнал для тревоги по банковским портфелям.

Читайте такжеОбвал цен на нефть бьет по России сильнее санкций - Washington PostВ среднем банки сократили прибыль по сравнению с прошлым годом в два и более раза — из-за роста просрочки и необходимости досоздавать по проблемным кредитам резервы.

Эксперты считают, что важным фактором увеличения доли кредитов с просрочкой от 90 дней является закредитованность граждан. Каждый десятый клиент российских банков, обратившийся за заемными деньгами, уже имеет не меньше четырех действующих кредитов.