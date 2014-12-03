Нацбанк приступил к внутренней реструктуризации

Национальный банк Украины с 1 декабря текущего года приступил к процессу внутренней реорганизации и реструктуризации, сообщила сегодня журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Мы долго готовились к реструктуризации. С 1 декабря она у нас стартовала», - сказала Гонтарева.

По ее словам, в результате этих процессов меняется вертикаль управления в Нацбанке. «Мы сделали полную реструктуризацию наших процессов. С 1 декабря у нас стартовало новое штатное расписание – новая структура. У нас теперь есть отдельно монетарный блок и отдельно рыночный блок», - пояснила она.

Гонтарева также сообщила, что Нацбанк объявил конкурс на должности двух заместителей главы НБУ в рамках новой структуры. Заполнить вакансии планируют в течение месяца. «Это две позиции замглавы правления – на две вакансии объявлен конкурс», - добавила она.

Напомним, глава НБУ анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.

Как сообщал УНИАН, директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова со 2 декабря уволена с занимаемой должности по собственному желанию.

Щербакова проработала в центральном банке около 20 лет, в том числе занимала должность директора генерального департамента денежно-кредитной политики и входила в состав правления НБУ с января 2011 года.

Департамент денежно-кредитной политики отвечает за регулирование операций банков на денежно кредитном рынке, включая регулирование ликвидности.