Гонтарева заявила, что не получала никаких официальных обвинений в валютных махинациях

Проведение валютных интервенций на валютном рынке со стороны Национального банка Украины регламентировано служебными документами регулятора и Конституцией страны.

Об этом сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева в ответ на обвинения в манипуляции валютным курсом и говоря о перспективе открытия в отношении нее Генеральной прокуратурой дела о нанесении государству убытков в результате таких манипуляций.

Гонтарева сообщила, что никаких обвинительных документов ни она, ни Нацбанк не получали. «Что мы прочли в прессе в связи с этим обвинением, то хочу сказать, что проведение Национальным банком интервенций и аукционов на валютном рынке - это наша служебная обязанность. Это не только написано в Конституции, регламентируется жестко в законе о Нацбанке, но и наши служебные обязанности. Если меня вызовут в суд по моим служебным обязанностям - я пойду в суд и отвечу на все вопросы», - сказала Гонтарева.

Она отметила, что население страны за 23 года привыкло к фиксированному валютному курсу, но Украина в апреле этого года перешла к гибкому курсообразованию на валютном рынке. «Хочу еще раз всех оповестить – наша страна перешла на гибкий курс в апреле этого года. Фиксированного курса в стране не будет, какими бы судами вы это бы не хотели сделать», - подчеркнула Гонтарева.

Также глава НБУ опровергла очередные сообщения СМИ о своей отставке. «За последние пять месяцев это уже не первое заявление о моей отставке. На моей памяти это пятое. Чем больше вы будете как журналисты писать всякие небылицы, это ваша профессиональная этика и ваш уровень профессионализма. Думаю, нужно перестать этим заниматься», - сказала она.

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Напомним, во вторник, 2 декабря, в ряде СМИ появилась информация о решении Печерского суда, согласно которому Генпрокуратура обязана начать расследование в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по подозрению в превышении полномочий и манипулировании валютным курсом, что повлекло убытки для страны.

В прокуратуре Киева сообщили, чтопока не открывали производств в отношении главы Нацбанка, поскольку решение Печерского суда, о котором сообщается в СМИ, не получено. В то же время, по информации прокуратуры, данное решение суда обжалованию не подлежит, поэтому будет выполнено при получении.

Национальный банк сообщил, что не согласен с обвинениями в превышении полномочий главой НБУ при проведении интервенций на межбанковском валютном рынке, и что в Нацбанк не поступали обращения от правоохранительных или судебных органов в отношении действий регулятора или его руководства на валютном рынке.