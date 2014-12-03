В Нацбанке подтвердили увольнение главы департамента денежно-кредитной политики

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, в Нацбанке Щербакова работала около 20 лет. Должность директора Генерального департамента денежно-кредитной политики занимала с января 2011 года.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, Национальный банк Украины с 1 декабря приступил к процессу внутренней реорганизации и реструктуризации. В результате этих процессов меняется вертикаль управления в Нацбанке. Гонтарева также сообщила, что Нацбанк объявил конкурс на должности двух заместителей главы НБУ в рамках новой структуры. Заполнить вакансии планируют в течение месяца.