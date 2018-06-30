С 1 июля в Украине начнут исчезать мелкие монеты (видео)

С 1 июля при отсутствии монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек магазины обязаны будут округлять цены.

Здачу белыми монетами украинцам больше не будут давать. С 1 июля магазины будут округлять деньги при расчетах - это новация от Национального банка.

Читайте такжеНБУ вводит плату за выдачу банкам монет

Если цена товара заканчивается на одну, две, три или четыре копейки, ее округлят в сторону уменьшения – до нуля, говорится в сюжете ТСН. От пяти до девяти копеек – это теперь 10.

Таким образом Нацбанк планирует избавиться от мелких и неудобных монет и сэкономить на их чеканке 90 млн грн в год.

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут производить, в ходу будут только 10 и 50 копеек.

Впрочем, если вы насобирали миллион по копейке не переживайте - пока мелкие монеты совсем не исчезнут с обихода, магазины и учреждения обязаны принимать монеты всех номиналов.