В России официальные курсы доллара и евро выросли до новых максимумов

С 4 декабря 2014 года курс доллара установлен ЦБ на уровне 54,3821 руб./$1, что более чем на 2,5 руб. превышает предыдущий рекорд, зафиксированный 2 декабря 2014 года, сообщает РБК.

Официальный курс евро вырос сегодня более чем на 4 руб. и впервые в истории поднялся выше 67 руб. С 4 декабря 2014 года курс евро установлен ЦБ на уровне 67,2562 руб., что на 2,8 руб. выше предыдущего максимума, зафиксированного 2 декабря 2014 года.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара повышался до 54,909 руб., курс евро – до 67,9 руб. Оба значения являются максимальными за всю историю торгов.

Читайте такжеРоссия скатится в рецессию уже в начале следующего года«ЦБ пока не спешит на помощь, хотя в понедельник он прощупывал рынок интервенциями в пределах $700 млн. Но это для рынка капля в море. Сейчас в центре внимания рынок нефти, на котором по-прежнему нет уверенности, что худшее позади. В итоге все это выливается в давление на рубль», – отметил аналитик Nordea Bank Дмитрий Савченко.