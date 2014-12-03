Яценюк поручил пригласить миссию МВФ в Украину

Об этом Яценюк сказал, открывая первое заседание нового правительства.

«Я прошу министра финансов пригласить миссию МВФ - у нас сформировано правительство и наши партнеры готовы к переговорам», - сказал глава правительства.

Миссия МВФ работала в Украине с 11 по 25 ноября и выразила готовность продолжить дискуссии сразу же, как только будет сформировано новое правительство. 2 декабря Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.

Читайте такжеУкраина выплатила еще $88 миллионов внешнего долгаМеждународный валютный фонд, миссия которого работала в Киеве с 11 по 25 ноября, планирует продолжить дискуссии с украинскими властями после формирования в Украине нового правительства, сообщили УНИАН в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

«Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 11 по 25 ноября. Миссия провела начальный раунд технических дискуссий с представителями властей страны о текущей экономической ситуации, эффективности реализации программы, поддерживаемой финансированием от Фонда, а также политике властей, направленной на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности и восстановление роста. Планируется, что дискуссии будут продолжены после того, как будет сформировано новое правительство Украины», - говорится в заявлении.

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