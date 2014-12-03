Евросоюз выделил Украине еще €500 млн макрофинансовой помощи

Европейская комиссия выделила следующий транш макрофинансовой помощи Украине - в размере 500 млн евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мина Андреева (Mina Andreeva).

"Сегодня Европейская комиссия выделила макрофинансовую поддержку Украине в размере 500 млн евро. Уже было выделено 860 млн евро в рамках двух макрофинансовых программ для Украины. Это очень конкретный сигнал европейской преданности Украине и помощи разрешить кризис", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Евросоюз задекларировал готовность увеличить размер помощи для Украины из ранее утвержденных 610 млн евро на 1 млрд евро - до 1,6 млрд евро. В целом пакет помощи Украине от ЕС предусматривал 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.

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В сентябре тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в октябре ЕС может предоставить Украине еще 760 млн евро в рамках утвержденной макрофинансовой помощи общим объемом 1,6 млрд евро, однако средства так и не поступили. По словам на то время министра финансов Александра Шлапака, Украина ожидает получения средств до конца 2014 года.