Forbes рассказал, как Ярославский помог BNP Paribas вырастить "украинскую дочку"

"Благодаря его помощи в возвращении долгов, а также своевременной распродаже проблемных активов, банк вошел в нынешний кризис с неплохим запасом прочности", - отмечает Forbes, оценивая роль Ярославского в судьбе банка после продажи французам.

Условия сделки предполагали, что новые владельцы сохраняют менеджмент Ярославского и долгое время все вопросы в банке решал сам экс-владелец и его младший партнер Эрнест Галиев. Наличие французских акционеров помогло банку еще более укрепить свои рыночные позиции, отмечает Forbes.

Стремительный рост банка под управлением Ярославского вывел его на первые позиции в сегменте кредитного ритейла, корпоративного кредитования, а вместе с "австрийцами" Райффайзен банк Аваль УксрСиббанк контролировал половину рынка ипотечных кредитов. Французы охотно предоставляли украинскому бизнесмену и своему партнеру Ярославскому фондирование из Европы на развитие банка.

В это же время, еще будучи владельцем половины акций банка, Ярославский сокращает кредитные лимиты в УкрСиббанке для собственных предприятий из производственно-промышленной сферы, создает им позитивную кредитную историю в других банках. Это обеспечило УкрСиббанку независимость от владельцев. "Французы одобряли темпы роста своей "дочки", - констатирует Forbes. Темпы роста ее украинской дочки были вторыми среди всех национальных подразделений BNP Paribas.

После кризиса 2009 года, который под управлением Ярославского банк успешно прошел, доверие французов к украинскому партнеру выросло еще больше. "Ярославский не просто остался в банке, его влияние возросло. Он заверил менеджмент и французских акционеров, что останется и будет всячески помогать. Компании Ярославского всегда вовремя платили по кредитам", - подчеркивает Forbes.

Бизнесмен помог французским партнерам снизить до минимума потери по кредитному портфелю благодаря эффективной работе по возврату проблемной задолженности.

"Над реструктуризацией проблемных корпоративных кредитов работали и люди Ярославского. В его управляющей компании DCH регулярно анализировали проблемные кредиты УкрСиббанка. Заметив, что их становится больше, руководство DCH предложило помощь в сборе долгов", - рассказывает Forbes и отмечает, что эта работа, организованная Ярославским оказалась весьма продуктивной и главное более эффективной благодаря его пониманию украинской специфики.

"Помогая французам и банку, Ярославский рассчитывал выгодно продать оставшуюся в нем долю", - пишет Forbes. В итоге за 18,57% своих акций украинский бизнесмен получил 300 миллионов долларов и часть рабочего портфеля корпоративных кредитов с большим дисконтом.

"Долгое время после покупки УкрСиббанка группой BNP Paribas главным человеком в банке оставался его продавец Александр Ярославский", - резюмирует Forbes.

"Украинцев отличает то, что они действительно хотят сделать лучше свою страну, банковскую систему и самих себя", - вспоминает сотрудничество Филипп Жоанье, председатель правления УкрСиббанка BNP Paribas Group.