Долой копейки: в Украине начинают округлять цены

Нацбанк принял решение с 1 июля прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Предприятия торговли и сферы услуг с сегодняшнего дня в случае отсутствия мелких монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек будут округлять сумму чека при наличных расчетах.

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Соответствующее решение Национального банка Украины вступило в силу с 1 июля.

В частности, сумма чека, оканчивающаяся 1-4 копейки, будет округляться в меньшую сторону, 5-9 копеек - в большую сторону до ближайшей суммы, оканчивающейся на 0 коп.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

В Нацбанке отмечают, что введение правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов в связи с прекращением чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек не должно привести к нарушениям законодательства и применению штрафных санкций к бизнесу.