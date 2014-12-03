У российских банков ради спасения рубля хотят забрать триллион бюджетных средств

Изъятые средства будут направлены на финансирование расходов федерального бюджета, которые традиционно увеличиваются в последнем месяце года, пишет РБК со ссылкой на сообщение Минфина.

Минфин и раньше в конце года забирал с банковских депозитов бюджетные средства. «В 2013 году он сократил объем своих средств с 1 трлн руб до 100 млрд руб», –напоминает главный экономист «ВТБ Капитала» по России Владимир Колычев. При этом экономист отмечает, что в прошлом году Минфин забирал свои средства в течение двух ме​сяцев, в ноябре и декабре, а сейчас намерен сделать это всего за 20 дней.​

По словам Колычева, сейчас на депозитах в российских банках размещено 1,120 трлн руб. бюджетных средств. Таким образом, за две недели банки могут потерять 1,060 трлн руб. По словам экономиста, российским банкам придется где-то найти такую же сумму, чтобы заместить средства Минфина. «Предоставить такую сумму банкам может только Банк России. Но возникает вопрос, хватит ли у кредитных организаций залогового обеспечения, и какую политику будет вести регулятор, который хотел ограничить предоставление рублей банкам, чтобы пресечь спекуляции с валютой», – отмечает Колычев. По его словам, спрос банков на рубли может привести к росту ставок на денежном рынке.

Читайте такжеКрупнейший в России банк ВТБ заявляет о панике в банковской системе страныС учетом последних событий на валютном рынке очень многие банки использовали значительную часть своих залогов для привлечения рублевых кредитов ЦБ и дальнейшей конвертации этих рублей в валюту, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он считает, что с учетом того ажиотажа, который наблюдается на валютном рынке, Банк России может занять более жесткую позицию по предоставлению ликвидности банкам, то есть не будет компенсировать банкам изъятые средства Минфина. «Если ЦБ пойдет на это, то мы сможем увидеть существенные движения на валютном рынке, причем вне зависимости от цены на нефть, просто потому, что рублей будет не хватать в системе», – говорит Владимир Тихомиров.

По словам главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олега Кузьмина, нехватка рублевой ликвидности возникнет, когда Минфин заберет деньги с депозитов в банках и какое-то время подержит у себя на счете, и лишь потом потратит. «Минфин не всегда одномоментно гасит депозиты и тратит средства бюджета. В это время рублевую ликвидность банкам должен давать ЦБ. Учитывая, что сейчас ЦБ ведет себя более консервативно по предоставлению рублевой ликвидности, ее стоимость может подрасти, что может оказать поддержку рублю», – говорит Кузьмин.

На Московской бирже доллар вырос на 1,84%, до 53 руб., по данным на 17:22 мск, курс евро – на 1,99%, до 65,9 руб. На сколько рубль может укрепиться по отношению к иностранным валютам, когда Минфин будет изымать средства с депозитов банков, эксперты затрудняются оценить.

В начале ноября Банк России ввел временные ограничения на предоставление рублевой ликвидности банкам, поскольку она, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, использовалась банками не только для финансирования экономики, но для «игры» на валютном рынке. Тогда регулятор ограничил объемы рублевой ликвидности в рамках операций недельного РЕПО.

На момент публикации материала Банк России не ответил на вопрос РБК, готов ли он будет заместить средства Минфина, предоставив более 1 трлн руб. российским банкам.