Bloomberg назвал российскую валюту самой слабой на постсоветском пространстве

При этом украинская гривня стала самой сильной валютой на постсоветском пространстве.

Впервые за пол-десятилетия российская валюта за первые шесть месяцев текущего года испытала самое сильное падение среди остальных постсоветских стран.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на аналитиков Bloomberg.

"По подсчетам экспертов, рубль за последние полгода сократился более чем на 8% по отношению к доллару, что более чем в два раза превышает потерю любой другой валюты на постсоветском пространстве", - говорится в соо

Главной причиной падения национальной валюты РФ называются американские санкции. Западные санкции негативно сказываются на отношениях Москвы с иностранными инвесторами, поэтому их внимание начинает смещаться в сторону других постсоветских стран, поясняет агентство.

В этом списке лидерами стали национальные валюты Украины, Грузии и Молдовы.