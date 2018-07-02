Азарову не удалось возобновить выплату пенсии в Украине

Об этом говорится в соответствующем решении Верховного суда.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров все еще не может вернуть себе украинскую пенсию. Верховный суд не удовлетворил его заявление.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в реестре судебных решений.

Заявление в Верховный суд Азаров подал почти год назад, когда суды низших инстанций также ему отказали.

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Пенсию Азарова были арестованы в январе 2016 года, однако Подольский суд Киева обязал Пенсионный фонд возобновить выплаты беглецу. В октябре того же года Азарова лишил пенсии уже Апелляционный суд. С тех пор премьер безуспешно пытается вернуть себе выплаты.

Напомним, в апреле текущего года Азаров рассказал, что живет в Москве на сбережения.