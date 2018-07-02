Гройсман: на контрабанде зарабатывают «бешеные деньги», которые нужно «вырвать из карманов и направить в госбюджет»

Он подчеркнул, что «схемщики» из-за усиления борьбы с контрабандой будут оказывать сопротивление и инициировать информационные атаки.

«Схемщики», обеспечивающие нелегальный ввоз товаров в Украину, из-за усиления борьбы с контрабандой будут оказывать сопротивление и инициировать информационные атаки.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Я не собираюсь молча смотреть на беспорядок. Я отвечаю за государственные интересы. Кто на дороге попадется - чей кум, сват, брат - я публично об этом буду говорить. Рассчитываю на то, что руководители этих (силовых - УНИАН) структур приобщатся к тому, чтобы остановить контрабандные потоки - это касается всех силовых органов», - сказал премьер.

В пресс службе отметили, что глава правительства заявил о сопротивлении и подготовке «схемщиками» информационных атак.

«Глава правительства подчеркнул, что из-за внедряемых действий «схемщики» будут оказывать сопротивление и создавать всяческие информационные атаки. Но конечная цель борьбы - служить государству и «спокойно смотреть в глаза украинскому воину на передовой или пенсионеру», - говорится в сообщении.

Гройсман подчеркнул, что на контрабанде зарабатывают «бешеные деньги», которые нужно «вырвать из карманов контрабандистов и направить в государственный бюджет».

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.